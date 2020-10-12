港超聯｜理文第四名完成球季 陳曉明:來季捲土重來

19/20港超聯球季昨日煞科，上季排尾二的理文，今季以第四名完成聯賽，而該隊主教練陳曉明今日零晨在社交平台貼文回顧這個漫長球季，並以「成績不完美，可接受」來總結今季。

理文上季首奪菁英盃，但聯賽表現及戰績起伏甚大，最終第九名完成賽季，今季表現有進，復賽初一度有機會爭標，可惜最後得第四名；教練陳曉明周一凌晨發貼文表示：「長達15個月的19/20球季終於落幕。今季可算百般滋味在心頭，球隊曾經有機會挑戰聯賽冠軍，可惜最後以第四名完成球季，成績不完美，可接受。」

陳教練坦承由原先第二位，到最後以第四位完成賽季是有點「唔抵」：「如果球季沒有暫停球隊能於正常情況下順著氣勢繼續比賽、如果復賽後沒有扣除退賽球隊分數、如果復賽中兩場最關鍵的聯賽能擁有多兩天恢復、如果球員沒有傷病及停賽、如果我們可以守住兩個角球，但世事又豈容那麼多『如果』。」

他表示與前列只有咫尺距離，最終難免失望，但只可接受時機未到，唯有繼續裝備自己，再接再厲。他寫道：「這段復賽期間，相信最辛苦是職球員。他們失去了許多與家人和朋友共處的時間。非常感謝這段時間和我一起捱的職球員，同時亦多謝各位協助是次復賽順利完成的足總同事，醫務顧問及政府人員。最後恭喜傑志獲得今季聯賽冠軍，我們下季會捲土重來，挑戰各項錦標！」

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