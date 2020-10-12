港超聯｜球季結束解除家居隔離 職球員暫回自由

隨着19/20球季港超聯煞科，參加復賽的六支港超聯球會職球員亦暫可解除家居隔離，而足總正與政府研究月底展開的新球季防疫措施，當中包括安排職球員定期接受檢測。

今季港超聯受武漢肺炎影響而三度停擺，最終停戰半年後，足總獲醫事顧問容樹恒醫生協助，制定家居隔離措施，最終獲政府接納方案，而參加復賽球會職球員在復賽期間需要進行家居隔離，並定期接受檢測，賽事上月19日復賽，經過23日，順利完成尚餘17場賽事，包括菁英盃、足總盃及銀牌決賽，與餘下14場聯賽。

昨日港超聯煞科，長達15個月的球季結束，過去一個月除訓練及比賽外，要強制留在家中進行隔離的職球員，今日起回復自由。足總回覆查詢證實，原先接受家居隔離的職球員在球季結束後，相關的家居隔離令已經結束，至於新季的安排仍有待足總與政府有關部門作進一步研究。

消息指，近期疫情感染數字未見大上升，足總其中一個建議方案是職球員在新季暫時不用接受家居隔離，但要維持定期檢測，至於實際將如何安排，足總將與政府相關部門作進一步研究，而未有參與復賽的港超聯球會暫時只定期進行檢測。

此外，足總早前決定取消足球明星選舉頒獎禮，但仍會頒發「球員之星」及「最受歡迎球星」等個人獎項，而足總將於本月21日公佈獲獎名單。

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