武漢肺炎｜11至12月原定學界賽取消 兩精英賽或年底舉行

武漢肺炎疫情未停，學界賽事一延再延，學界體育聯會今日（12日）宣佈，因校隊長期缺乏訓練，決定取消原定於11月及12月舉行的學界賽，學界越野賽將無緣上演，不過精英羽毛球和乒乓球單打賽則有機會定於12月中舉行。

疫情反覆，學界賽自年初起全面停擺，學校至今仍未正常授課，學體會雖早已規劃本年度賽程，惟早前已取消包括泳賽在內的9月及10月賽事。今日學體會公佈賽事最新安排，聲明指學校依然維持半天上課，而且校隊長時間缺乏訓練，故取消原定11月及12月份舉行的校際體育比賽，受影響賽事包括學界越野賽及劍擊隊際賽；學體會另表示如疫情緩和，考慮12月中起舉行精英羽毛球及乒乓球單打賽，下月底會公佈詳情及來年賽事安排。此外，學體會指資源有限，「可能調整比賽制度及參賽年齡組別」，估計部分組別的賽事會合併舉行。

按學體會七月公佈的賽程，六組港九區學界田徑賽、壁球隊際賽、射箭賽、室內划艇賽及保齡球賽會於2021年舉行。

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