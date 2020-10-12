湖人封王｜雲妮莎望Kobe在世見證 韓女團BlackPink都撐紫金兵團

湖人周日總決賽以場數4:2擊敗熱火，正式成為今季NBA總冠軍，無論一眾球迷或是球星，都忙於在社交媒體發文祝賀湖人奪冠。已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）的遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant），除了祝賀湖人封王，更希望先夫和一同離世的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）仍然在世，見證這個傳奇時刻。熱火名宿韋迪 （Dwyane Wade）、今季被湖人裁走的「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）都有出post回應，就連風靡全球的南韓女團BlackPink的成員Rose都支持「紫金兵團」。

湖人對上一次贏得NBA總冠軍，正是Kobe於09/10球季帶領湖人奪得，他往日經常出現在湖人場邊與吉安娜觀賽，只可惜他未能見證這個經典時刻。其遺孀雲妮莎賽後在IG Story貼出拜恩與湖人總經理比連卡 （Rob Pelinka）的合照，寫道：「加油，湖人！恭喜P叔叔（比連卡），恭喜湖人，Kobe是對的：過程中努力，阻擋反對的聲音。很期望Kobe和Gigi還在世，能夠見證這個時刻。」即使熱火失落總冠軍，名宿韋迪仍祝賀兄弟勒邦占士（LeBron James）：「恭喜占士，他的傳奇將會繼續延續。」加素（Pau Gasol）亦向兄弟拜恩致敬：「這個總冠軍是為你、吉安娜、雲妮莎、Natalia、Bianka和Capri（拜恩太太和三位女兒）而拿的，恭喜整支湖人隊贏得第17個總冠軍。」

名宿柏堅斯（Kendrick Perkins）亦讚揚丹尼格連（Danny Green）：「格連是小孩們一個完美的榜樣，如何展現出強悍的精神，繼續努力。」至於季前受傷至季中被湖人裁走「表弟」，就在Twitter貼出三個骷髏表情，抒發出失落總冠軍的心情。至於南韓女團BlackPink的成員Rose，在昨晚總決賽G6開打完已經有在IG發文支持湖人，她穿上拜恩的紫金色24號球衣（胸口印着「Plein」字眼），引來大批球迷讚好。

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