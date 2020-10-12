歐國聯｜福仔蒙特各建一功 英格蘭主場2:1反勝比利時

周日歐國聯A2組的大戰，英格蘭在主場迎戰世界排名第一的比利時。雖然比利時靠着盧卡古的12碼領先，不過英格蘭隨後又有拉舒福特的12碼追和，下半場就有蒙特再入一球，助英格蘭2:1反勝比利時，賽後英軍在A2組壓過比利時上榜首。

今仗英軍領隊修夫基續以三中堅陣式應戰，為保障起見，修夫基將哈利卡尼先列後備，續由愛華頓前鋒卡維特利雲擔正，配合美臣蒙特與拉舒福特合作攻堅。比利時方面，盧卡古、奇雲迪布尼以及恩歷克卡拉斯高組成進攻三叉戟。

雖然三獅軍團主場出擊，但「歐洲紅魔」初段的反擊極具威脅，11分鐘先有一次長傳攻勢，卡拉斯高接應梅尼亞傳中在禁區內射入，不過由於後者越位在先被判無效。不過5分鐘後比利時終於打破僵局，盧卡古在右路壓入禁區，被正選中堅的艾歷迪亞鏟跌，球證直指12碼，盧卡古親自操刀射入為比利時領先1:0。入球後的比利時仍有不少機會，迪布尼以及梅尼亞各有一次射門，不過也未能改寫比分。不過戰至38分鐘，英格蘭一次角球攻勢，梅尼亞防守時拉跌佐敦軒達臣，球證再判12碼，拉舒福特一射中鵠，英軍半場追成1:1平手。

兩隊易邊後再戰，英格蘭控球率佔優，而且開始令比利時防守壓力漸大。直至63分鐘，美臣蒙特禁區內推大位射遠柱，皮球省中對方守將後直接笠死米洛列特，令英格蘭反超前2:1。及後迪布尼傳出一球直線，卡拉斯高在門前的撞射可惜未有中目標。最終英格蘭仍然守住勝局全取三分，在歐國聯A2組升上榜首。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！