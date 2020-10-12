湖人封王｜朗度挺身而出入19分 湖人奇兵唔止得一個

湖人以106:93擊敗熱火的NBA總決賽第六戰，34歲老將朗度（Rajon Rondo）後備上陣取得19分，與今場攻入17分、在總決賽演出穩定的樸比（Kentavious Caldwell-Pope）都是球隊今年奪得NBA總冠軍的奇兵。

朗度在今個季後賽整體表現穩定，在總決賽中雖不是場場得分雙位數，但繼第二戰獲16分、4籃板、10助攻後，他於第六戰後備出賽30分鐘，11投8中、包括三分球4投3中，另外搶下4籃板及助攻4次，總決賽六戰場均獲8.7分、5.2籃板及5.5助攻，協助湖人第17次奪得NBA總冠軍，追平塞爾特人的紀錄。朗度效力塞爾特人期間，曾協助球隊在2008年總決賽擊敗湖人而捧盃，是歷來僅第二位曾先後在綠軍及湖人奪冠的球員，如以洛杉磯版的湖人計算則是第一人。

現年27歲的樸比，總決賽六場比賽場均獲12.8分，場均射入2.2個三分，六場比賽有五場得分達雙位數，最後三場得分為15、16和17分，其中，他於湖人以102:96勝出的第四戰首節中獨取10分予人深刻印象。今戰，樸比於第二節尾段連入2記三分球助湖人將比分拉開至64:34，令湖人佔有更大優勢，是球隊贏波功臣之一。

另外，曾經八次入選NBA明星隊、五次入選NBA最佳陣容一隊、三度當選NBA最佳防守球員的「超人」懷特侯活（Dwight Howard），今季重返湖人甘當綠葉，常規賽只有兩場任正選。懷特侯活在季後賽直到西岸決賽對金塊的第四戰，球隊變陣才正選上陣，第六戰他雖再回歸後備，惟征戰NBA16年終首奪總冠軍。至於今場首次在季後賽正選上陣的後衞卡路素（Alex Caruso），上陣33分鐘雖然7投4中僅攻入4分，但他發揮作用盡力防守，湖人順利勝出第六戰他亦功不可沒。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！