湖人封王｜占美畢拿IG多謝熱火球迷 預告下季再強勢回歸

熱火於總決賽最終不敵湖人緣盡總冠軍，但隊內並無大牌球星的他們，表現其實已經贏盡球迷掌聲。季前加盟熱火便扭轉球隊命運的占美畢拿（Jimmy Butler），賽後在個人IG發文感謝球迷支持，堅強的他看似已經收拾心情，預告熱火下季會強勢回歸。

畢拿今季帶領隊內沒有選秀前五順位球員的「平民」熱火，在「後占士時代」打入季後賽，還一路淘汰溜馬、常規賽一哥公鹿和四年三度打入東岸決賽的塞爾特人，殺入總決賽大鬥湖人。昔日被指是「更衣室毒瘤」的他，在熱火與一班年輕隊友異常合拍，大家互相產生化學用之餘，他也成為率領小將們的「大佬」。上場G5畢拿打足47分鐘，成功阻止湖人後，累得要俯身依靠在場邊的圍欄休息，然後一眾隊友來到他身邊輕輕拍一拍他，以示支持，大家都知道畢拿已為總決賽獻出所有，他也找到屬於自己的地方。即使G6落敗失落總冠軍，熱火亦已經搏盡無悔，雖敗猶榮。畢拿賽後在IG多謝球迷說：「多謝邁亞密，多謝熱火球會上下，史普利斯查（Erik Spoelstra）教練和我的隊友，我們首季便打出了優秀的表現，感激大家對我們的愛，亦要多謝熱火和廣大球迷對我們的支持。要相信，我們會強勢回歸。」

他賽後受訪時也表示，要向史普利斯查教練和總裁萊利（Pat Riley）道歉：「我告訴過他們，我會為他們贏一次（總冠軍），但我最後沒有遵守承諾。因此，我的意思是，我下年要再完成這個任務。我們正朝着正確的方向發展，從中學習過來，我們會有所進步的。我們會回來，我們就是會回來。」

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