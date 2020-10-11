F1●今日體片｜歷斯亞度用臭崩崩戰靴飲香檳係咩味？ 「Shoey」慶祝再上頒獎台

周日嘅F1艾菲爾站，前紅牛車手，雷諾嘅歷斯亞度奪得第三名，自2018年摩納哥站後，相隔兩年幾再登上頒獎台，亦係佢轉投雷諾後，「開齋」企上頒獎台，可以話成為「黑帝」咸姆頓追平「車神」舒密加贏得91次分站冠軍以外，呢站另一焦點。

之但係到頒獎儀式時，未見歷斯亞度做出標誌性嘅「飲boot酒」(Shoey)，即以剛賽車完畢着住嘅戰靴裝住獲獎嘅香檳，一口飲咗去嘅慶祝動作。賽後，有記者問及，歷斯亞度先至如夢初醒，佢亦好識做，之後補拍短片，做番呢個shoey慶祝。

值得一提，歷斯亞度跟車隊領隊艾比達保爾(Cyril Abiteboul)曾打賭，如果歷斯亞度上到頒獎台，從未紋過身嘅艾比達保爾就要「破處」，而且由歷斯亞度揀選紋身，又睇吓下站賽事，會唔會見到艾比達保爾嘅新紋身。

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