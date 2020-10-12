湖人封王｜首季入主湖人即領軍贏總冠軍 教練禾高創歷史

湖人經過周日總決賽第六戰擊敗熱火後，成為2020年出燼NBA總冠軍，外界焦點可能落在總決賽MVP勒邦占士（LeBron James）或是安東尼戴維斯（Anthony Davis）身上，而教練禾高（Frank Vogel）的名字可能較少人提及。但今次奪冠，令47歲的他一躍跟名教練「禪師」積遜（Phil Jackson）並列，成為歷來第六位首季執教湖人就贏得總冠軍的教練。

在禾高之前，只有五人首季執教湖人就贏得總冠軍，分別是積遜（2000年）、萊利（Pat Riley、1982年）、韋斯希特（Paul Westhead、1980年）、沙文（Bill Sharman、1972年）和根特拿（John Kundla，執教湖人前身明尼蘇達湖人贏得1948年NBL冠軍），而禾高終成為第六人。之前只曾執教溜馬和魔術，兼且從未曾帶領球隊打入總決賽的禾高對此非常謙虛，稱難以跟眾前輩相提並論。他說：「我只是盡自己本份，給球員（作戰）計劃，以及確保他們能並肩作戰。」

湖人後備J杜尼（Jared Dudley）則「爆料」，球隊真正話事人是勒邦占士（LeBron James）而非禾高。有傳媒引述J杜尼指：「占士就是（湖人的）系統，教練（禾高）或會指揮一兩個進攻要如何處理，但只要LBJ在場上，80%至90%的戰術都會由他主導。」

或許正因為禾高懂得跟職業生涯曾多次傳出跟教練不和的占士分權，二人反而可相處得愉快。占士說：「禾高是名出色的教練，他令人難以置信。」禾高說：「這（勝利）是屬於LBJ、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、其他球員，以及湖人這個大家庭的所有成員......湖人已經很久沒奪冠，也缺席季後賽多年，所以這（勝利）是屬於大家的。」說話如此得體，相信禾高未來一段日子，應仍會擔任湖人教練。

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