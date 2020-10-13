抗暴之戰｜屢遭強國「篤灰」 香港祖記球迷會遭除名

香港祖雲達斯球迷會因去年反送中運動言論及分拆會籍計劃，多次遭內地球迷會「篤灰」。祖雲達斯日前以累積多次警告為由，暫停香港球迷會來季的官方資格。球迷會強調其核心是香港人，不能對香港社會問題坐視不理，未來會繼續營運，與香港祖記球迷同行。

香港祖雲達斯球迷會周二晚在Facebook上宣佈，來季被暫停官方球迷會資格。事緣球迷會去年多次就反送中運動發表聲明、帖文及聯署，但遭到內地十多間尤文圖斯球迷會舉報。及後祖記向香港球迷會發警告，並要求刪除帖文。直到今年，球迷會擬為隊中傳奇門將保方在港舉行致敬展覽，曾向祖雲達斯香港辦事處反映，希望獲得財政協助，惜未獲回應。帖文又透露，過去不少球迷反映球迷會福利不及預期，不少福利要到意大利都靈當地才能享受，官方送的禮物更年年「縮水」：「多次向祖雲反映過，請求提供一些香港本土的優惠，換來的失望是一年比一年差的禮物：上年是超薄背包，今年更只是膠手帶一條。」遂推出本地會籍「和你J」及「朝聖J」，一方面為致敬展覽間接眾籌，同時為會員提供與會費相稱的福利。奈何，此舉再次遭到國內球迷會「篤灰」，祖記方面指香港球迷會行為涉牟利違反守則，加上累積多次警告，決定暫停來季官方球迷會資格。

聲明中表示，過去六年多次向祖記反映會員福利問題，無奈僅獲冷淡回應，「我們不是為名利，但心血終有一日會流乾的，一直消耗自己對祖雲的熱情去做這件事，我們比起任何人更清楚：人會累的。」球迷會又引用14年前「電話門事件」，指只要涉及人，政治就如影隨形，強調香港球迷會的核心是香港人，不能對香港社會問題坐視不理。球迷會指未來將會以「香港祖雲達斯球迷會 Juventus Officious Fan Club Hong Kong (JOFCHK)」名義繼續營運，坦言未知欠缺官方認證的影響，「但只要有大家相伴，沒甚麼是不可面對。」

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