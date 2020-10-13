英超│奧斯爾近7個月冇上陣 䟴䟴腳照收800萬鎊忠誠金

坐擁35萬鎊周薪的阿仙奴中場奧斯爾，雖然已經近7個月未有為槍手上陣過，但他照獲得800萬鎊的忠誠金，正宗「䟴住腳收錢」。

由於不受領隊阿迪達重用，奧斯爾自3月7日起就未曾為阿仙奴披甲，重啟後同樣未為球隊上陣過一分鐘，最近更落選球隊的歐霸盃大軍名單。不過，雖然他已經近7個月未為槍手上陣過，但根據奧斯爾在18年1月和球會續約時的條款，只要這位德國中場留效自今年9月，他就可以獲得額外800萬鎊忠誠金。

早在上季完結時，奧斯爾和經理人曾透露不會離開阿仙奴，有指沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）今夏曾經向阿仙奴出價500萬鎊，並向奧斯爾開出2年的高薪合約。阿仙奴本希望可以送走這位全隊最高薪的球員，但因為奧斯爾不願離開倫敦，拒絕轉戰中東而令交易告吹。

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