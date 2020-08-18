湖人封王｜三個月Bubble零確診 施華派近8千蚊Bonus獎勵員工

一度因疫情停擺四個月的NBA球季，最終在總裁阿當施華（Adam Silver）和一眾職員數月來的努力下，於周日正式畫上句號。施華認為職員們協助復賽功不可沒，在三個月的連場比賽以來，未錄得一宗確診個案，故他望對大家的努力作出肯定，向每位員工派發1,000美元（約7,750港元）的獎金，以及延長他們的假期，以示嘉許。

今季是NBA創辦74年來，首季要以「泡沫」（Bubble）賽場的形式進行球季，總裁施華和職員們都要面對前所未見的巨大挑戰，直至周日湖人封王為球季寫上句號。施華明白到這不可能是他一個人的功勞，因此他向聯盟職員發出一封感謝信，也向所有員工發放一份總值1,000美元的獎金，他們亦可由10月30日起獲得四周的長假期，包括在假期中度過11月第四個星期的傳統重要節日感恩節（Thanksgiving）。

據資料顯示，由NBA於美國時間7月31日復季至到周日總決賽第六戰，在逾三個月的時間內一共進行了172場比賽，但當中未有錄得任何一宗武漢肺炎確診個案，意味着施華這個Bubble方案非常成功，也寫下NBA歷來為時最長的一個球季。由去年十月開季後，經歷四個月的停擺，再進行三個月的復賽期，球季進行了足足一年時間。目前NBA尚未定出新球季的開打日期，但聯盟在休季期已需和球員工會討論新的球隊薪金上限、豪華稅和勞資協議條例等事項，目前來季重要日子或自由市場開放日期，也尚未定出。

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