4季使1.3億0錦標　特權富力傳散班

【本報訊】特權球會富力周日在港超聯煞科日以0:0賽和東方龍獅，最終再次四大皆空，而昨日突然傳出這支由國內地產商冠名贊助的商業隊將棄戰新季，部份球員急急物色球會落班。富力主教練楊正光接受查詢時指，由於事關重大，故由球會方面公佈，或向大家交代較合適。

富力於2016/17球季以100萬元贊助費「空降」港超聯，而4季以來共花約1.3億班費，可是仍未能換來錦標，上季屈居和富大埔後，今季捲土重來，從大埔重金挖角簽入香港足球先生伊高沙托尼，希望一圓冠軍夢，可惜最終只能以聯賽第三名結束球季。

富力昨晨突傳出將不會角逐月底展開新季港超聯的消息，球員收到富力退賽消息，並嘗試接觸其他港超球隊爭取落班。守衞盧均宜在社交平台貼文：「每日都唔知聽日發生咩事……點嚟點去，冇嘢難到我。」至於教練楊正光昨晨仍表示未有聽聞富力退賽消息，球隊目前按計劃周五復操，但及接受傳媒查詢時表示：「我也是下午才聽到，最終也未確定，也需要和球會方面溝通一下，這麼大件事，我想由球會方面公佈，或向大家交代較合適。如果真的屬實當然擔心，除了我自己，球圈能否容納所有球員？我比較擔心。」

標準流浪總監李輝立在社交平台貼文指香港足球將面臨冰河期，大難將至：「陷入困境的職業教練及球員，誰來打救呢？」至於足總主席貝鈞奇回應指未正式收到富力通知，暫時未能確實相關消息，若富力正式申請退出，足總將積極挽留，因為富力外援質素非常高，亦有大額投資，擔心消息屬實，對疫情下的本地球圈會造成很大打擊。