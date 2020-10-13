女子足球｜賀允同疫境外流 加盟蘇乙球隊昆士柏

疫情下再有港腳成功外流，香港女子足球代表賀允同由傑志轉投蘇乙（SWPL2）球隊昆士柏（Queen’s Parl FC），新一季蘇乙將於下周日（18日）展開。

25歲的賀允同司職中堅，多次代表港女足出賽。疫情下她如願外流轉戰蘇格蘭，賀允同透過昆士柏表示：「這是一間很有歷史及設施齊全的球會，而我有前隊友上季於此聯賽作賽，她們告訴我這聯賽的競爭大，這正是我想要的。」

賀允同指，早有外流的打算，但因不同原因而耽誤，她表示：「正式落實也只是半前年的事，靠自己上網找不同聯賽，然後發送電郵，最終有兩間SWPL2的球會有回音，最後就加盟了昆士柏。」她對於能夠外流蘇格蘭感到相當高興，她說：「好開心、好興奮，終於可以到外國闖一闖。我之前讀大學也沒有做過交換生，現可以踢球之餘，亦可以在這兒找點工作經驗。」女子蘇乙屬業餘聯賽，球員需要有正職維持生計。

除賀允同外，去季已有兩位曾效力的傑志球員秦正行及鍾貝琪轉戰蘇乙，兩人同效力基爾馬諾克，來季或有機會在蘇乙上演「港腳內訌」。疫情下，早前亦有韋婉婷曾效力阿爾巴尼亞聯賽球隊維拉斯尼亞；門將吳卓蔚則在八月宣佈轉戰台灣木蘭聯賽，加盟台中藍鯨。

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