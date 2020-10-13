武漢肺炎│葡萄牙足總證C朗中招 曾與隊友多人聚餐

葡萄牙周二足總證實，祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）確診感染武漢肺炎。

英國《每日郵報》報道，剛在歐國聯分組賽，代表葡萄牙賽和法國0:0的C朗，在周一接受病毒檢測，結果證實他對武漢肺炎病毒呈陽性反應。葡萄牙將於周三出戰瑞典，但C朗已經退隊。

「基斯坦奴朗拿度感染了武漢肺炎病毒，他並沒有病徵，目前已被安排接受隔離，其他球員隨即已接受病毒檢測，全部都呈陰性反應，球隊周二下午已經恢復訓練。」葡萄牙足總發聲明說。

C朗在對上兩場葡萄牙的國家隊賽事均有上陣，包括上周0:0賽和西班牙的國際友誼賽。C朗在周日的歐國聯A3組賽事，亦有代表葡萄牙作客出戰法國，他在補時曾有一次射門被救出，兩隊最終踢成0:0平手。C朗在比賽結束後，曾與早前曾經感染武漢肺炎的法國球星基利安麥巴比搭膊頭合照，亦有出席葡萄牙大軍的多人聚餐。法國周三會轉戰瑞典，但葡軍已表明這位35歲前鋒不會上陣。

C朗在今年3月，意甲因為武肺炎疫情停擺後，便與家人一同返回葡萄牙家鄉避疫，直至球季6月重開後才返回意大利。C朗的祖雲達斯隊友保羅戴巴拿、魯加尼，以及已經轉會國際邁阿密的法國中場馬度迪，早前亦曾確診感染武肺。

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