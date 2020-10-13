英超｜巴利把握國際賽期復操 周日對韋斯咸有望上演「地標」

今夏由皇家馬德里外借回熱刺的加里夫巴利，在國際賽期時復操，周日球會主場對韋斯咸時有望復出，為熱刺上演第二次地標戰。

巴利雖然上月已回歸熱刺，但因為受傷未能為球隊上陣，只能先做座上客。今次他亦未有進入威爾斯的國家隊大軍，把握時間在熱刺養傷，終在周一，他重新參與球隊的訓練。

熱刺亦在社交媒體發佈這位31歲翼鋒訓練的影片，片段中他面露笑容外，更是球球破網，有次更巧妙地扭過對手射入，不過速度就似乎比以往慢，畢竟傷癒不久。不過，英國傳媒就推斷，巴利有望在周日英超熱刺主場鬥韋斯咸中上陣。

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