英超│簡迪嬲嬲想離開車路士 全因林伯唔畀佢去朋友婚禮

英國傳媒透露，車路士的尼高路簡迪和領隊林柏特的關係已降至冰點，這位法國中場甚至已經萌生去意希望1月離隊，全因為林柏特拒絕了他訓練請假，去參加朋友的婚禮。

事情發生在國際賽期前，簡迪希望訓練請假，去參加一個好友的婚禮，不過，林柏特拒絕了他的請求，這令這位29場的法國中場感到非常憤怒。早在英超停擺前，簡迪因為擔心自己受感染和復賽的憂慮，林柏特曾批評他暫不回球會訓練，可惜今次林柏特卻拒絕他因私事的請假。

有指今次事件令兩人關係變差，報道更指簡迪希望在1月離隊，加盟皇家馬德里，並希望要在未來1年內必定離開車路士。雖然據知皇馬對這位法國中場未感興趣，但簡迪的確不乏買家，早前有指執教國際米蘭的干地希望把這位防守中場帶到意甲，但最終未能成事。

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