NBA總決賽｜射失關鍵三分令湖人輸波 格連：我同未婚妻受到死亡恐嚇

上周五湖人在NBA總決賽第五回合，以108:111不敵熱火，總場數被追至3:2。周一湖人將會與熱火進行第六回合的比賽，上場射失關鍵三分的丹尼格連（Danny Green）就向外界表示，自己與未婚妻在過去幾天都一直在社交網絡上收到死亡威脅，不過自己未有受影響。

上場湖人在第四節完結前的16.8秒，丹尼格連獲得一次三分起手機會，可惜這位射手在關鍵時刻未有射入，令到湖人最終無法提前鎖定總冠軍。不過格連射失這球三分後，卻受到不少人在網上攻擊：「我只可以選擇封鎖以及無視他們，我收到了太多信息。我知道未婚妻可能沒有收到太多信息，因為她沒有太多追蹤者，因此我問他是否收到了死亡恐嚇，她向我承認了。不過我不會為此而擔憂，我不是一個這樣的人。這是一場籃球比賽，球迷情緒會很激動，不過我希望他們不是太認真。」

另外格連又提到，假如自己再有機會的話，仍然會選擇射三分：「那是一次好機會，我任何時候面對那種機會都會出手。我已經重新看過那次投籃很多次，下次如果我有同樣機會，我仍然會出手。我對我們球隊與自己充滿信心。」

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