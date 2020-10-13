球場重開｜拉低口罩打波惹爭議 雷雄德建議球證改用手壓電子哨

室內球場本月重開，籃球壇重現生機，當局規定室內運動者須戴上口罩，難免影響球員表現和呼吸。籃總爭取轄下比賽豁免口罩令不果，公開賽事繼續停擺，但港隊已經「戴罩」復操，坊間亦有私人聯賽（私League）重開，然而球員運動時未戴妥口罩的相片流傳網絡引網民爭論，私League負責人會依政府規例要求球員戴口罩，又指將推出球證專用、有黏貼力的布口罩；另一邊廂亦有搞手認為業餘球員不能應付戴上口罩作賽的強度，為保障參加者健康和遵守法例，未有計劃重啟賽事。有人關注球證執法時要拉下口罩，雷雄德博士認為改用手壓電子哨即能解決問題。

政府雖豁免戶外運動口罩令，但室內運動不在此列，當局措施引體壇爭論，有人認為疫症當前，此舉無可厚非；另一邊廂則指口罩窒礙呼吸，而且運動時口罩全濕，質疑戴口罩的作用，如港隊球員梁兆華直言呼吸困難，訓練時非常辛苦。早前網絡流傳港隊訓練及私League的比賽照，相中有球員未戴妥口罩，有人口罩甚至褪至下巴，球證亦拉下口罩「吹雞」，有網民質疑球員已違禁令。負責營運該私League的Sunny回覆本報，他指戴口罩乃公共衛生問題，故要求球隊遵循政府指引，他指戴口罩後運動無疑辛苦，但疫症下，大家做妥防疫措施會較安心，他指球員如覺辛苦，自會適時趁機「走盞」呼吸，「大家都識走位，回防時咪拉低少少透吓氣，另外籃球好嘅就係有彈性無限換人，打一兩分鐘唔得喇就換囉。」球證方面，他指為咬哨子拉下口罩無可厚非，正製作球證專用布口罩，「球證咬哨子就有需要（拉低口罩），同時我哋都做緊一批布口罩，可能中間有黏貼，可以擺哨子入去，下星期佢哋會試。」

口罩令當前，有人選擇回歸賽場，有人不急於復賽，另一私Leauge的負責人Obi直指一般業餘隊不能應付戴上口罩作賽的強度，而且拉下口罩已違口罩令，賽會或要負責之餘，球員間更有機會傳染病毒，故他認為現階段復賽會「置參加者生命於賭枱」，亦非負責任行為，為健康故，暫未舉行聯賽。

近月屢傳市民戴口罩做運動身體不適的新聞，甚至有學生上體育課期間猝死，浸會大學體育學系副教授雷雄德博士指籃球比賽強度高，戴口罩辛苦兼有健康風險，但業餘聯賽球員落場前不會作病毒檢測，「公共場所大家唔知咩環境」，為公共衛生故，認同戴口罩政策。惟他引學校訓練為例，建議球員應先鍛練體能，量力而為，不要急於比賽，「我見有學校都開放返隊際運動訓練，但疫情下佢哋都會係做非比賽嘅訓練。另外人人喺屋企困咗幾個月，體能一定差咗，受傷風險一定高，所以係咪應該畀三、四星期大家鍛練返體能先開返聯賽？我覺得係需要嘅。」至於球證吹哨問題，他認為可以手壓式電子哨取代傳統哨子。

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