西甲｜球壇寒冬有排捱 西甲賽會料今季繼續閉門作賽

西甲賽會主席迪巴斯日前接受訪問時表示，預計西甲賽事最快要等到下季才能夠重新讓球迷入場觀戰，可能會令各支球會陷入新一輪的經濟危機。

受今年的疫情影響，西甲在今年3月至6月期間一度停擺，雖然新一季聯賽現時運作仍算順利，不過迪巴斯日前接受《馬卡報》訪問時就表示，全世界的疫情至今仍未穩定，各界要做好最壞打算：「我們都不希望聯賽再次停擺，但假如各項賽事未來因疫情而暫停的話，我們很大機會由一個健康危機變成了經濟危機。」

迪巴斯又表示，雖然歐洲足協批准西甲球隊進行歐洲賽主場比賽時以閉門方式進行，不過部份歐洲國家已經開始讓觀眾入場，他擔心西甲球隊到其他國家作客時會引發另一波疫情，他又透露西甲計劃最快會在下季開始時才讓球迷入場。

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