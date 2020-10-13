湖人封王｜與女記者打賭輸牙骹 韋迪後尾枕噴紫色「L」賀湖人奪標

名宿韋迪（Dwyane Wade）在今季NBA總決賽展開前，與女記者Cari Champion打賭其母會熱火將可擊敗湖人封王，隨着紫金兵團最終奪冠，「閃電俠」亦大方「找數」，在「後尾枕」噴上一個大大的紫色「L」字樣。

韋迪在Instagram的動態影片上，分享了自己「染髮」的片段，並笑指不清楚這個「L」就指湖人（Lakers）還是輸家（Loser）。

韋迪曾與好友勒邦占士（LeBron James）攜手為熱火贏得兩屆NBA總冠軍，湖人名宿「魔術手」莊遜（Magic Johnson）早前就在網上提問，表示想知道「閃電俠」會支持老友LBJ還是母會熱火，韋迪就回應指，熱火與湖人齊齊打入今屆總決賽，對他來說是「雙贏局面」，但他始終是熱火國度的一份子。韋迪在湖人奪冠軍後，亦馬上透過社交網站恭賀占士，但他同時亦盛讚占美畢拿（Jimmy Butler）的演出。

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