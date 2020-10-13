歐國聯｜德國隊問題多多 鬥瑞士寧捧「細」

周三歐國聯A4組賽事德國將於主場迎戰瑞士，近期德國隊表現飽受各界批評，教練路維的戰術及用人亦受到國內不少名宿質疑。今仗為一周內的第三場比賽，兩隊均未必會派上最強陣容出戰，戰果難料，故寧博「入球大細」[2.5]球的「細」。（球賽編號：星期二14；香港開電視76台及有線661台明日2:45am直播）

德國上仗作客出戰受武肺侵襲致多人缺陣的烏克蘭，雖然已經派出一眾拜仁球員及卻奧斯等主力，雖然全場攻門多達17次，控球率更逾七成，不過亦只僅僅險勝2:1。繼馬圖斯之後，連路維過去的愛將之一「小豬」舒韋恩史迪加亦批評其排兵佈陣，足證現時球隊問題多多。

對手瑞士上仗作客鬥西班牙，全場表現不俗，可惜中場格列沙格一次犯錯連累球隊失波，最終以一球敗陣，今次國際賽期前兩戰均輸波收場。今戰將同時為2支球隊一周內第3場比賽，料雙方人腳上都有一定改動，未必會派出最強陣容迎戰，加上球員戰意成疑。雙方首循環交鋒打成1:1平手，觀乎周日大部份的A組賽事均是細比數交收，甚至不乏0:0完場，今仗亦可續撐「細」。

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