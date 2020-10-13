湖人封王｜紫金兵團奪冠翌日凱旋洛杉磯 LBJ回家最好不過

湖人昨日如願贏得NBA總冠軍，在捧盃的翌日早上，出爐總決賽MVP勒邦占士（LeBron James）就帶同隊友執好行李，離開逗留長達三個月的奧蘭多迪士尼「泡沫」賽場，帶着冠軍獎盃凱旋洛杉磯。LBJ亦在社交平台貼出自己回到家園的片段，家人更窩心地為他準備了簡單的歡迎儀式。不過，由於疫情尚未回穩，湖人的奪冠慶祝活動仍要繼續等待，避免引發公眾場合染疫的風險。

剛贏得隊史第17個總冠軍的湖人，周一早上已經乘坐球隊包機飛返洛杉磯，眾球員穿戴着總冠軍T恤和帽子，勇奪FMVP的占士亦帶着獎盃落機。現場有大批傳媒守候，也有不少穿上湖人球衣的球迷，在圍欄外等候迎接冠軍隊回歸。鑑於他們已經與世隔絕超過三個月，古斯馬（Kyle Kuzma）等球員對於能夠「重見天日」表現得雀躍。大軍散去後，球員也各自回到自己家中，占士的家人就在大門為他準備了一堆紫金色氣球，歡迎「大帝」勝利歸來。太太Savannah也特意為他炮製了美味薄餅，是他離開奧蘭多後首頓吃的「住家飯」。他之後也在IG Story分享自己將要上床睡覺，還表示「很掛念家裏的床」，因為奪冠任務完成後，他終可以好好休息。

湖人奪冠夜已有近千名球迷擁上街頭慶祝，更一度引發騷亂，可是「紫金兵團」的勝利巡遊或是一切奪冠慶祝活動仍未能進行，湖人周一宣佈，因應武漢肺炎防疫條例，暫時不會舉行任何形式的公眾慶祝活動：「我們急不及待與球迷們一起慶祝這個NBA總冠軍，但經過諮詢市政府和國家的建議，我們都一致同意這個快樂活動會等待安全的時候，就盡快舉行。同時，湖人國度再次多謝各位球迷的支持！」

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