今年很多體育比賽因疫情而受限制，但仍在熱誠中繼續進行，大家會聽到很多比賽在「bubble」中舉行，同時出入境都受檢測及隔離。其實bubble與檢測及隔離概念接近，因為球隊及球員仍需穿梭各地比賽，除必須的隔離式運輸、住宿處及練習比賽的場地外，也盡量避免外出到其他地方。長時間下所有人也不好受，情緒、狀態及健康說全沒影響是不可能的，所以很多比賽也會出現極大意外或冷門。

或許大家都期盼疫苗出現會令情況回復正常，惟看看近日東京奥運及其他大賽的籌備，他們很努力，但也明顯很擔心。因為全球對戴口罩、檢測及疫苗的接受程度都並不全面，體育籌辦機構已需盤算疫情發展。經濟收縮，贊助商及資金問題原已令東京奥組委頭痛，由於奥運涉及極廣泛的體育團隊、界別及場地，奥運是沒可能在一個全bubble環境下進行。若明年中疫情仍未斷尾，奥運很可能因應部份人的想法縮成「極安全規模」甚或完全取消。今年有小丸子的畫像笑說 ：「估不到躲在家睡也能拯救地球！」所以在體育發展上，現時每一個人都是 MVP！

過去周日，恭喜「大帝」勒邦占士（圖）、「黑帝」咸姆頓、拿度甚至祖高域，他們在職業生涯中持續進步，以及不斷追求打破紀錄的毅力令人敬佩，歲月也沒法阻止他們不斷向前！

文：何輝