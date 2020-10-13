英超│桑馬達拒絕去沙地搵銀 決心留低幫曼聯贏獎盃

近兩季在曼聯漸漸失寵的桑馬達，早前本有一支沙地阿拉伯球隊開出1,800萬鐘年薪的肥約邀請他來投，但這位32歲的西班牙中場拒絕這個「搵銀」機會，原因是他希望留下來協助紅魔，並堅信今季曼聯有能力贏得錦標。

據西班牙傳媒報道，曼聯已經與一間沙地阿拉伯球會接洽，對方開出優厚條件，但因為仍在談判之中，未能公開球隊名稱。不過，有指馬達已經表明自己希望留隊。

上季馬達已經淪為後備居多，今季他更未曾在英超上陣，只曾參與過兩場英聯盃，明顯不在領隊蘇斯克查的計劃在內，雖然他能夠司職右翼和進攻中場，但右翼又速度較高的格連活特和丹尼爾占士，進攻中場更有波基斯費南迪斯和今季新援雲迪碧克。

雖然競爭如此激烈，但報道指這位32歲的中場已決意留隊，全因他相信今年這支曼聯能夠贏下冠軍。馬達14年加盟曼聯，曾為紅魔上陣過257場攻入50球，更助曼聯贏過英足盃、英聯盃和歐霸盃冠軍。他希望用他的經驗幫助球隊的年輕球員。

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