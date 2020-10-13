英超｜約翰遜斥破壞球壇間信任 雙紅大Project可提早壽終正寢

近日以利物浦和曼聯為首發起的「Project Big Picture」計劃，惹來不少反對聲音，連英首相約翰遜也透過發言人譴責這種由大戶發起的幕後交易，破壞人們對足球的信任。

英國傳媒日前透露，利物浦和曼聯連同另外4支Big 6球會，積極推動一個名為「Project Big Picture」的計劃，望徹底改革英國本土賽事，當中的建議包括將現時20隊縮減為18隊、取消英聯盃及社區盾，並且計劃重新分配英超電視轉播費，亦希望日後所有該聯賽的決策，由9支在英超歷史最長的球會話事。

計劃一流出，韋斯咸已率先領其他英超中型班球會出聲反對，而英超賽會也發聲明指這將為英國球壇生態帶來毀滅性影響，儘管以上建議因大會承諾會撥款給英格蘭足球聯賽會（EFL），而獲得EFL主席帕里支持，指有關計劃在武漢肺炎疫情下更具逼切性，可縮窄其他組別聯賽球隊與英超球隊在經濟上的鴻溝。

對於Project Big Picture計劃，英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦已率先警告政府可能會介入解決紛爭，而及後首相約翰遜的發言人也發出聲明：「正是這種幕後交易，破壞了人們對足球管理的信任。在武漢肺炎疫情下，不論英超和英格蘭足球聯賽會都向我們保證，不會令任何球會輕易陷入破產邊緣，而且我們知道他們有方法在現有機制上，如何防止這些情況發生。我們強烈敦促英超和EFL繼續進行建設性的工作，已達成一致的協議，為整個足球生態帶來正面的評價。」

隨着英國政府出聲，Project Big Picture計劃看來告吹機會甚大，而且據悉曼城、車路士、阿仙奴及熱刺等知道方案不獲支持及接納，紛紛開始動議的「雙紅」劃清界線。

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