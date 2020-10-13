花劍港將｜張小倫「疫」來順受 苦等逾十年奧運夢存變數

「如果不是東奧延期，現在應該拿住奧運獎牌度蜜月中。」發奧運夢的人多的是，但發奧運獎牌夢的，沒多少人敢，但張小倫敢，10年前奪廣州亞運花劍個人賽銀牌的他，等這張東奧入場券等足10年，由以前二字中到現在35歲人夫，儲夠實力衝牌，懶理世紀疫情，日日努力操弗自己去迎接個人第一個奧運會。

記者：徐嘉華

攝影：董立華

場地提供：劍舍

訪問在男花「大師兄」張小倫有份入股的「劍舍」，第三波疫情期間，他大部份時間在這裡訓練，手持東奧團體及個人賽兩張入場券，是港隊最年長的，小記一見到他，忍不住問，如果東京奧運真的辦不成.....，問題還未講完，小倫已說：「我死心，徹底地死心，如果這種事要發生在我身上，都冇計，好似拍戲。」

擁有1米88「男一」骨架及樣貌的小倫，劍擊路迂迴曲折、高低起伏，真的可以拍成戲，自己包辦編、導、演，不過，推過不少模特兒工作的他，不愛行天橋、不愛水銀燈，只愛刀光劍影，劍擊場上的劍道才是他最愛的舞台。

對上一次跟小倫詳聊，已經是10年前的2010廣州亞運，他帶着一銀一銅回香港，是香港男花第一人，當時他在亞運四強，爆冷以一分之微擊敗主場兼大名鼎鼎的世界冠軍雷聲，吸引百幾二百個場內義工排隊要他簽名，他也說：「那次真有做『明星』的感覺，決賽對南韓的崔秉哲，雖然最後輸一分，但全場的中國觀眾為我打氣，至今難忘。」

說時眉飛色舞，定下神來，小倫說：「咁就10年！」

眼前的張小倫像食了防腐劑，跟10年前沒兩樣，換上數月未穿過的劍擊服時，他忍不住說：「你看看，褲頭鬆了幾多！」換衫時不經意露出肚皮，若隱若現的腹肌令他十分自豪，體型比10年還要弗，今年三月中從美國返港後，體院因疫情嚴峻多次實施「封院令」，小倫大部份時間到「劍舍」訓練，沒想過效果比預期好。

他說：「東奧因疫情延期一年，對較年長的我當然有影響，要重新調整狀態沒年輕選手易，不過我勝在技術同經驗都有齊，只要我keep到體能，影響不會太大；最開心是近月練到腹肌，我由細到大都冇腹肌，小肚腩就一直都有。」三月從美國返港時，曾重至88公斤，近期磅數去到新低的 80公斤，加上小肚腩終於消失，小倫也沾沾自喜。

小倫16歲才學劍、20歲開始做全職運動員，這15年在劍擊路上經歷如過山車的高高低低，三試奧運（包括2008京奧、2012倫奧及2016里奧）都失望而回，他說最崩潰一次是2012年倫敦奧運：「2010廣州亞運成績好好，狀態一直保持好弗，2012是我最有信心衝奧的一次，怎知打完頭兩站倫奧計分賽，去到俄羅斯站，我打完比賽，整個人站不起來，即時飛返香港，十幾個鐘的機程，我全程躺在四人座位上，回港照MRI才知腰椎盤突出，連去爭倫奧資格都無能為力。」雖然最後決定不做手術，用了半年時間嚐試各色各樣的物理治療，終於不藥而癒，但去不到倫奧這打擊仍在，小倫為了麻醉自己，跟做厨師的弟弟在大埔開烤魚店，高峰期曾在港、九、新界開過四間，去年全部高價易手，賺錢離場。

這10年，小倫想過無數次在劍壇離場，2014年仁川亞運團體銅牌後，他想專心烤魚店，多得男花教練汪昌永留他，2018年戲劇性失落亞運參賽資格，谷住一肚氣在同年的亞錦賽奪個人賽金牌後，想見好就收離場，亦計劃到大陸開餐廳，剛好法籍教練Greg到港任教，令小倫改變想法：「我打了十幾年劍都未試過跟外國教練訓練，都想試一試，怎知一跟就出事，第一站東奧計分（2019年5月）就拿團體亞軍（見另文），跟住就停不了。」

以為一切走入直路，最難拿的東奧團體資格也拿到，還附帶三個個人賽席位，香港男花隊都能在五站奧運計分的世界盃，入了三站四強，去年第一站聖彼德堡及今年最後一站開羅，分奪一銀一銅，在比賽中曾擊退多支強隊如世界第二的法國、世界第三的意大利、世界第四的俄羅斯，大家一心為今年七月奧運團體衝獎牌去預備，但劇情那會如此正路？

小倫苦笑說：「說真，我現在的心情仍很忐忑，在劍擊生涯就欠踏上奧運舞台這一步，我跟朋友講，他們都覺得好笑，我等了10年的奧運入場券到手了，但都可以遇上世紀疫情，奧運延期一年，朋友都說我的劍擊生涯夠精彩、夠特別。」

問他可真有想過站上奧運頒獎台，小倫想也不想：「當然有，我們個勢一直上升中，打入奧運團體頭四一定走唔甩，今次我們不是志在參與。」

由廿幾歲等奧運資格等到35歲，連status也變了，小倫去年11月17日跟未婚妻Natalie拉埋天窗，他多謝太太的體諒及支持，由於婚期跟密集的東奧資格賽相距不遠，他婚禮前後只留港五天，說好的北歐蜜月只能等到明年暑假東奧後才能成行。

四年前在里約奧運閉幕禮，日本首相安倍晉三以「Super Mario」裝扮介紹東京奧運，上月底安倍因病辭去首相職位，全球疫情仍未受控，不少人對明年東奧能否舉行抱很大問號，等了10年的張小倫持樂觀態度：「我猜最多是閉門作賽，對我來說當然可惜，我是那種越多觀眾就越打得起勁的人，難得上到奧運舞台可以表演自己身手，如果冇觀眾，都幾可惜。」

後記：哈哈笑紋身

訪問時發現小倫手踭上兩個一蚊大的紋身，圖案是他2018年設計，右手是哈哈笑、左手是苦着臉，跟高大的他有點格格不入，但圖簡意賅，他說：「人生不會只得開心，一定有不開心的時候，我放開心在右手是因為我右手握劍，一打劍我就開心，但當遇到不開心，我會提醒自己：『不要緊，放下就沒事』。」他感激劍擊帶給他開心多過不開心。

張小倫小檔

年齡：18/07/1985（35歲）

身過：1米88

體重：80公斤

劍擊主項：花劍

婚姻狀況：已婚（2019年11月）

開始學劍： 2001年

加入港隊：2005年8月至今 現世界排名：57 （最高排名：17---2013年）

榮譽：2013香港傑出運動員

威水史：

2020開羅世界盃：銀牌（團體）

2019千葉亞錦賽*：銅牌（團體）

2018曼谷亞錦賽：1金（個人）、1銀（團體）

2017天津全運會：銅牌（團體）

2014仁川亞運會：銅牌（團體）

2013天津東亞運：金牌（團體）、2013上海亞錦賽：2銅（個人、團體）

2010廣州亞運會：1銀（個人）、1銅（團體）、2010遼寧全國冠軍賽總決賽：銅牌（個人）

2008上海全國冠軍賽：銀牌（團體）

註：*只列部份亞錦賽成績

男花爭東奧團體賽之路

日期 賽事（地點） 成績

2019年

5月 世界盃（聖彼德堡） 亞軍

6月 千葉亞錦賽 季軍

7月 布達佩斯世錦賽 第五名

11月 世界盃（波恩） 第六名

12月 世界盃(千葉） 第六名

2020年

1月 世界盃（巴黎） 第四名

2月 世界盃（開羅） 季軍

註：上述比賽的港將包括：張家朗、蔡俊彥、張小倫、楊子加、吳諾弘

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