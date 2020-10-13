英超｜迪布尼報稱有傷離比利時大軍 疑提前返曼城準備鬥「廠」

比利時國家隊證實，中場奇雲迪布尼因在周日不敵英格蘭的歐國聯賽事後受傷，已經退隊提前返回曼徹斯特。

迪布尼該仗在73分鐘退下火線，1天後國家隊就宣佈他退隊，重返所效球會曼城接受進一步治療，代表他不會在球隊周三對冰島的歐國聯A2組比賽中披甲。比利時目前在該組3戰錄得2勝1負排第2，位居英格蘭之下。

不過外界也估計迪布尼退隊，只是因國家隊與曼城之間早就達成共識，好讓他可提早替曼城準備本周六主場迎擊阿仙奴的英超大戰。藍月亮上周已有另一主將史達寧，因腿筋問題而缺席英格蘭今輪的國際賽，據悉他的傷勢也不重，料對兵工廠一戰同樣可如常上陣。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！