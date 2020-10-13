桌球｜奧蘇搽桃紅色指甲油比賽 原來為慈善關注女性健康

世界桌球巡迴賽之英格蘭公開賽周一進行首個比賽日，六屆世界冠軍奧蘇利雲首圈克服落後兩局的劣勢，最終以4:2反勝法國球手奧治安斯基晉級。綽號「火箭」的他今場塗上桃紅色指甲油比賽成為焦點，原來是為預防乳癌的慈善機構募捐。

奧蘇利雲上月底在歐洲大師賽次圈，爆冷不敵世界排名第115位的18歲愛爾蘭球手艾朗希爾出局；上周進行的冠軍聯賽，他亦疑由有成員確診武漢肺炎而主動退賽。來到本周的英格蘭公開賽，他首圈面對世界排名第127位的奧治安斯基，開局就先落後0:2，更被對手在第二局打出一桿破百。幸好他最後能夠收復失地，以4:2反勝奧治安斯基晉級。

比賽時，奧蘇雙手的指甲均塗上桃紅色非常搶鏡，他甚至把手放在臉上自拍，原來是為預防乳癌的夢想基金（Future Dreams）籌款。他在個人Twitter寫道：「我今晚會以桃紅色指甲油出賽，支持預防乳癌活動，你們都可以捐錢支持，大家都會一起嗎？」現年44歲的他，今場已來到其職業生涯第1,063場比賽，他賽後回應自己幾乎落敗說：「這是一場艱難的比賽，我打完某幾球後，都預計他能夠回應幾球，我嘗試好像他一樣以輕鬆的心情打，結果有效。」

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