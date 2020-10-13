曼聯揀帥｜冇工開教頭市場大把 艾基利華維迪有冇得諗？

英媒有消息稱曼聯可能因近績欠佳辭退領隊蘇斯克查，邀請現時沒有教職在身的普捷天奴接手。事實上除普帥外，現時還有不少着名教練「冇嘢撈」，看看球壇還有那些教頭可供一些想換帥的球會選擇。

普捷天奴

年齡：48歲

上一間執教球會：熱刺

簡評：自去年11月與熱刺分道揚鑣後，普捷天奴接掌其他大球會的傳聞從無間斷，包括巴塞隆拿、皇家馬德里、曼聯甚至一度有機會獲沙地阿拉伯大財團入主的紐卡素都曾是他的追求者，但似乎他本人仍在選擇一間適合他擴展大計的球會。假如曼聯真的換帥，說不定可吸引到這位阿根廷籍主帥，畢竟他已有豐富的英超領軍經驗。

艾基利

年齡：53歲

上一間執教球會：祖雲達斯

簡評：離開祖雲達斯後，一直傳艾基利會踏足英超，又被爆對上一年努力學習英文中，為日後有新工作好準備，可惜1年過後仍未找到新東家。艾基利屬務實型教頭，不像普捷天奴那樣崇尚進攻，卻有錦標認證，前後替AC米蘭及祖雲達斯捧走6座意甲錦標。

沙利

年齡：61歲

上一間執教球會：祖雲達斯

簡評：沙利上季才頂替艾基利執掌祖雲達斯，儘管領球會衞冕意甲成功，卻於歐聯提早出局，加上不受球員及球迷歡迎，結果僅1年便被炒魷。連續兩年先後與車路士及祖記不歡而散，又控制不好更衣室，證明他的管治能力有問題，尤其不懂處理與大牌球星的關係，或者再執教鞭時，會選擇一些規模較小的球會。

華維迪

年齡：56歲

上一間執教球會：巴塞隆拿

簡評：華維迪與沙利一樣，同樣是領軍風格不獲球迷接納，成績又未達預期，上季季中被巴塞隆拿辭退。一般相信這位西班牙籍教練也正在尋求一些較小規模的球會作為下一站，但隨着貝迪斯及維拉利爾季前先後找來比歷連尼及艾馬利接手，使華維迪可能要考慮一些海外球會。

曼聯下任主帥賠率

普捷天奴：1.4倍

艾基利：6倍

羅渣士：17倍

白蘭斯：19倍

蘭格歷克：19倍

賠率來源：威廉希爾

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