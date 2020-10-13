英超│英國睇直播每場收錢惹爭議 賽會下令要領隊「噤聲」

早前英超官方宣佈英國本土的直播從10月起，部份比賽將採取收費方式，球迷需要單場花費14.95鎊（約151港元）去觀看比賽。英媒更大爆，賽會已經去信各球會，要求各隊的領隊，不要在未來的記者會上談論此事，全面噤聲。

英超因疫情關係要閉門作賽，球迷已經無法入場，令當地球迷少了娛樂。現在賽會更要將部份賽事收費，雖然早前這項動議已經由20支英超球隊以19:1的票數通過，但這個決定令當地出現不少反對聲音。不過英媒爆料，英超賽會已經去信20間球會，要求各球隊的領隊在未來的記者會要避免談及這件事，並要求各球會要主力研究和商討球迷回歸球場的安排。

賽會有此一着，明顯是為了減少輿論壓力，避免當地傳媒再借各隊領隊的意見將事情發酵，要知道英超領隊們一向敢言，例如熱刺領隊摩連奴過去經常說出火爆言論，早前已多次炮轟賽會對熱刺的賽程安排過密；而曼城領隊哥迪奧拿過去不惜被賽會罰款兩萬，亦堅持戴上黃絲帶，以表示對加泰羅尼亞政治犯的支持，是次賽會提前出招，且看「摩」「哥」二帥會否跟從。

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