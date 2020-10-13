法網｜拿度13「貫」冇人破得到 梅禮大讚泥地王：真係好勁！

拿度周日在法國網球公開賽男單決賽，直落三盤橫掃「一哥」祖高域封王，勇奪其職業生涯第13個法網錦標。英國名將梅禮周一就大讚這位「泥地王」的表現，認為拿度的法網13「貫」紀錄不會有人能夠追近，甚至打破到。

拿度贏得法網冠軍後，其職業生涯大滿貫錦標已累積至20個，追平了「瑞士天王」費達拿的紀錄。而「泥地王」現年只是34歲，仍值當打時期，大有可能繼續贏得大滿貫，力爭成為男單史上贏得大滿貫次數最多的球手。回顧網壇，要數法網最接近拿度的13冠紀錄，已經是瑞典球手波格，他在1974至81年期間贏過6屆法網。

繼費天王大方讚揚拿度達成了體壇其中一個最偉大的成就後，世界排名曾高踞第一的梅禮更認為，不會有人超越到拿度的紀錄，他說：「這真是不可思議的驚人成就，我不認為有人能夠做到同樣的事，亦不認為有任何人能夠接近這個紀錄。」他亦把拿度與網球名宿森柏斯（Pete Sampras）相提並論，後者職業生涯贏得14個大滿貫：「他（拿度）只差一個，就追到森柏斯生涯的大滿貫數目，而這（法網）只是其中一個大滿貫賽，他真的很出色。」33歲的梅禮自去年接受臀部手術後，仍努力找回狀態當中，他表示：「希望今個秋天還能打幾場比賽，再配合一些適當的訓練，來年會更好。」

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