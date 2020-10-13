湖人封王｜湖人再做新季冠軍大熱 勇士浪花兄弟回歸變第四熱門

湖人昨日才贏得今季NBA總冠軍，新一個球季的冠軍大熱賠率兼球隊實力指數已經出爐，續有總決賽MVP勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）坐鎮的湖人，有望連續兩季稱霸，快艇、常規賽一哥公鹿亦是大熱門，至於新季有「浪花兄弟」史堤芬居里（Stephen Curry）和K湯遜（Klay Thompson）合體的勇士，奪冠賠率馬上升溫。

2018年夏天與湖人簽下四年約的LBJ，來季將與餘一年約的AD繼續合作，兩人首季聯手便勇奪總冠軍，來季的默契和化學作用勢必增加。雖然「大摩」馬基夫莫里士（Markieff Morris）和懷特侯活（Dwight Howard）等將回復自由身，但朗度（Rajon Rondo）、樸比（Kentavious Caldwell-Pope）等戰將仍有一年約在身，總經理比連卡定會圍繞占士，再打造出冠軍陣容。據美國博彩公司Caesars Sportsbook盤路，湖人奪冠賠率低至4.25倍，有望勇奪兩連霸。而有尼納特（Kawhi Leonard）和保羅佐治（Paul George）領軍的快艇，與教練李華士（Doc Rivers）分道揚鑣後，正物色新教練，兩位巨星新季的合作相信會漸入佳境，其奪冠賠率則有5倍。

至於常規賽一哥公鹿今季在東岸四強止步後，來季將是當家球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）的合約最終年，單季當選常規賽MVP和年度最佳防守球員獎項的他，勢會帶領公鹿捲土重來，其奪冠賠率有7倍，排在第三熱門。第四大熱的，是有K湯遜新季復出夥拍「咖喱仔」的勇士，這支四年三冠班底還有祖蒙特格連（Draymond Green），去季錯過季後賽的他們奪冠賠率有9倍，實在值得期待。至於今季在總決賽不敵湖人的熱火，只得15倍；有杜蘭特（Kevin Durant）和K艾榮（Kyrie Irving）以及新帥尼殊（Steve Nash）的網隊，奪冠賠率有11倍。

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