蘋足全場：力戰失冠道歉　畢拿心火不熄

熱火力戰六場最終不敵湖人，雖輸了總冠軍，也贏來大量掌聲。這支「草根球隊」陣中沒有於選秀前五順位出道的球員；由擁有不死鬥志的占美畢拿（Jimmy Butler）帶領下，與一眾小將合力打出一片天。

文：港生

周日總決賽G6正選5人，畢拿與克魯達（Joe Crowder）都是近季經常轉換球隊，前者甚至被指為「Locker room cancer（更衣室毒瘤）」，剛烈的性格往往與隊友水火不容，自2017年離開母會公牛後，近幾年先後效力過木狼、76人到今季的熱火；克魯達這幾年間效力過的球隊亦不少，2012年從小馬出道，輾轉到今季季中由灰熊轉投熱火，已是他8年NBA生涯的第6支球隊。

「我們會回來」

種子要茁壯成長，也需要適合的環境。畢拿求勝欲極強，同時也對隊友的要求極高，只要有願意付上百分之二百的球員與其並肩作戰，便能發揮出最大威力。熱火在總決賽受主力受傷打擊，兩場勝仗都是靠畢拿打出極高水準取得，6場總決賽場均26.2分，可惜戰至G6包括他在內已經筋疲力盡，全場僅10次起手只得12分，都是他在六場中的最低。但以畢拿在今屆賽事的表現，相信不會再有人懷疑畢拿是否聯盟中頂級的搖擺人。

畢拿賽後受訪時，特意向教練史普利斯查（Erik Spoelstra）和總裁萊利（Pat Riley）道歉：「我說過會為他們贏一次（總冠軍），但最後未能遵守承諾。我們正朝着正確的方向發展，我們會回來，我們就是會回來。」他隨後再在個人社交網上向各界致謝。

白雙煞季後賽彈起

G6其餘3名正選，艾迪巴約（Bam Adebayo）與今季新秀希路（Tyler Herro），都是首輪13至14順位被選中，鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）則在2018年選秀名落孫山，輾轉下落腳熱火。年僅20歲的「英雄哥」希路在季後賽成功上位，與隊友另一新人紐寧（Kendrick Nunn）打出名堂，未來前途無可限量。好波之餘，希路的帥氣外表更吸引到觀眾眼球。默默耕耘的他，更獲機會在第二戰代替受傷隊友積傑錫（Goran Dragic）正選出場，改寫總決賽史上最年輕正選球員紀錄。今季只是希路的處子球季，在畢拿旁邊成長的他，有望成為熱火第二得分點。