性書大亨｜Lord賓爆球星點解愛召妓 分享埋泳池派對「善用」滑梯經驗

一向口不擇言的前阿仙奴中鋒賓特拿，最近在所出的自傳內大爆召妓在職業足球員世界中，是十分普遍的現象，甚至在比賽前一晚也有球員會這樣做。他還分享了自己試過「玩出禍」的一些經驗，以證明召妓比起在街上或網上結識女孩安全得多。

球壇發生過不少球星召妓被踢爆，但賓特拿在書中指出這些球星只是不夠幸運，皆因整個行業內的職業球員，幾乎都有屬於他們的「風流史」：「召妓在職業球員中十分普遍，相信我，這個行業內每個人都聽說過別人的性史，尤其在英格蘭，根本就是古老的傳統，讓你的隊友成為聽眾，大談你的『戰績』，甚至比賽前一天，也有球員會召妓。」

他又指球員愛召妓，是因為比起在街上或網上結識女孩相對「冇手尾跟」：「如果你是着名球星，幾乎不敢和普通人發生這種事。我知道有關球員召妓的事例很多，也見過有很多球員因透過社交媒體結識女孩而遭到欺詐或勒索。那些流連夜店的女孩，她們要求拍照留念後，就會用照片來勒索你，但妓女會比較遵守她們的行規及職業道德。」

他隨後說起自己遭勒索的一次：「我曾和一個女孩發生關係後，她回來找我，聲稱自己懷孕了，並要求我為此付出一些『代價』，後來才知道他想我付錢為她隆胸。」他又談到其他經歷：「還有一天晚上，有一個女孩用石頭砸碎了我的保時捷跑車的車窗，我在住所外都聽到她的叫喊聲，但我沒有出去，因為我不想見她；又試過有一個女孩趁我熟睡時，查看我的手機，發現我原來有其他女伴，結果第2天她離開時，把我的衣服都丟到了窗外。」

最後，賓特拿再自爆有次和一名未公開姓名隊友的荒唐史：「我和他去了酒吧，找一些女孩聊天，後來我們一干人去了室內泳池，發現了有一條滑梯，然後就在那裏盡可能用各種不同的姿勢性交。過了幾天，我和這位隊友一起訓練時，發現他的膝蓋紅腫，就知道他採用『狗仔式』時磨損了膝蓋。」

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