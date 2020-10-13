花劍港將｜小倫12年前嘅法籍對手 而家變咗做港隊鬍鬚教練

訪問時張小倫帶了一張合成相，原來是現任香港男花法籍「鬍鬚教練」Greg（Gregory Koenig）跟小倫於2008年一次北京奧運測試賽對壘，誰會想到10年後Greg做了小倫教練，還帶領港隊歷史性闖入東奧團體賽，小倫寄望Greg能帶港隊走得更遠。

小倫說：「這張相真夠經典，連我也忘了曾同Greg同場比賽，是他太太近期找出來給我的。」42歲的Greg十分平易近人，他曾是08北京奧運法國隊的後備劍手，個人曾奪2009波恩世界盃金牌，加入香港前，他曾短暫出任過中華台北隊教練，2018年12月正或過檔香港隊，正如小倫口中所說的，港隊一跟Greg就「出事了」。

Greg任教香港花劍隊不足半年，男花就在去年五月的聖彼德堡世界盃歷史性爭得一面團體銀牌，燃起港隊要爭東奧團體賽的希望，小倫說：「Greg出身自傳統劍擊強國的法國，在技術及信心上，他帶給我們很多不同元素及新的方向，當中最重要是信心，他的教法令我們信心大增。」從未拿過的奧運團體資格也拿到，香港男花隊下一步是衝擊奧運團體獎牌，小倫有信心Greg能帶他們一步步朝奧運獎台邁進。

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