英乙｜沙福特城炒教練 班主史高斯親自做暫代領隊

由前華倫西亞班主林福榮，以及曼聯92班碧咸、傑斯、史高斯等人作為班主，近5年4次升班的英乙球會沙福特城，周一宣佈與主帥阿歷山大（Graham Alexander）解約，並宣佈由班主之一的史高斯擔任暫代教練。

在前季升上英乙作賽的沙福特城，上季以第11位完成球季，今季亦以5戰2勝3和不敗。不過，有指班主之一的史高斯和加利尼維利對於球隊上仗在領先2球的情況下被燦美爾追成2:2感到非常不滿，最終決定與阿歷山大分道揚鑣。

沙福特城發聲明表示：「史高斯將會成為暫代領隊，禾倫祖斯（Warren Joyce）隔離後將會任副手。」禾倫祖斯曾經是曼聯青年軍主帥，現時他亦是沙福特城的青年隊教練。英國傳媒透露，原本球會是希望由祖斯接手，但因為他正接受隔離，才要班主之一的史高斯出手。

史敲斯去季曾執教英乙的奧咸，領軍7場僅得1勝，其後因為不滿球隊球主干涉他的工作，最終在短短31天就離隊。

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