武漢肺炎｜武肺奪走托迪親人 76歲「跟得」老父病逝

羅馬周一證實，退役「王子」托迪的父親因感染武漢肺炎病毒後不治，享年76歲。

托迪父親安素托迪幾年前患上心臟病，在武漢肺炎疫情下屬於高風險一群，懷疑這次出現嚴重併發症後逝世。他早前已被送往醫院接受治療，延至周一證實不治。羅馬已在官方Twitter出聲明哀悼托迪父親，托迪本人則暫時未在其個人社交網絡發表任何文章向父親致敬，但已有不少球迷在網上向他致以慰問。

安素托迪並非足球員，但在托迪的職業生涯中一直給予兒子鼓勵，幾乎羅馬每次造訪其他地方比賽，安素都會跟隨大軍，為兒子及球隊打氣。

托迪職業生涯替羅馬上陣785場比賽，射入307球及貢獻183次助攻，一直被羅馬球迷視為傳奇。他曾助羅馬於2001年奪得意甲錦標，又於06年替意大利國家隊稱霸世界盃，於17年正式掛靴，結束他24年的球員生涯。

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