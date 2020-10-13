網球｜1米70舒華斯文打入男單前10 成39年來最矮第一人

周日法網曲終人散，ATP亦在周一公佈最新的男單世界排名，其中打入法網四強的阿根廷球手舒華斯文成功躋身前10排第8，為他職業生涯新高。而舒華斯文1米70的身高，更令他成為39年來打入前10的男子球員中身高最矮一人。

現年28的舒華斯文及22歲的俄羅斯球手魯布列夫一同於周一公佈的最新世界排名中，成功首次躋身前10。近月舒華斯文於泥地賽表現出色，先是上月的意大利網賽成功擊敗拿度，首次打入1,000分大師賽的決賽。其後於法網八強淘汰兩屆亞軍迪安，首次打入大滿貫四強，只可惜被拿度報一戰之仇出局。

而舒華斯文號稱身高有1米70，為現時ATP男子球手中身高最矮的一名球手，上一次有不超過1米70的球手打入男單前10，已是1981年僅有1米68的美國球手所羅門。而所羅門接受ATP訪問時，對於舒華斯文能打入前10感到驚喜，「要是你在三、四年前說現在還有這麼矮小的球員打入前10，我一定會說你是瘋了。沒有想過現時這種體型的球員仍可應付對手的發球，並可以與對手拉鋸，這證明我錯了。」

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