天籃地北：熱火變湘北贏盡掌聲　湖人封王LBJ繼續地上最強

對16支季後賽球隊來說，沒有一支比湖人更渴望總冠軍，勒邦占士和安東尼戴維斯要開展新一代的王朝，懷特侯活（Dwight Howard）和朗度要證明自己，珍妮畢斯（Jeanie Buss）希望將冠軍帶回洛杉磯，用獎盃來慰藉因拜恩離世而心還在淌血的湖人球迷；最後他們成功排除萬難，在奧蘭多的Bubble League中贏得隊史第17座總冠軍，LBJ也四度成為總決賽MVP。當漫天紙碎，滿場歡呼，我不禁想起10年前拜恩與加素（Pau Gasol）相擁的一幕。

湖人今次的總冠軍之路，相當不易，甚至可能是史上最艱辛。沒有一支球隊經歷過如此漫長的球季，上年10月22日開打，到3月11日因疫情暫停，甚至一度令球迷擔心球季會腰斬；最令人難忘的，自然是卡達（Vince Carter）的最後三分波！結果好不容易有Bubble League的方案，雖然勞資雙方曾出現分歧，幸好仍能順利restart，22支球隊先打排名賽，以決出最後的16支季後賽球隊，然後才再度爭逐冠軍。在8月，球季再度展開，球員與教練及其他相關工作人員，要離開家鄉三個月，專心留在奧蘭多訓練、回復和比賽，這與之前任何一季都不同；球員既會想念家人，也難免沉悶，中間既受BLM影響，也有如火箭侯斯（Danuel House）的事件。打了幾乎一年，湖人才贏得總冠軍，就算是頂級運動員，要長時間保持狀態也不容易；而在疫情期間，只能單獨訓練，少點自律和決心也不成。

LBJ的領導能力出色，他與AD的感情，與其說是拜恩和奧尼爾，不如說是魔術手莊遜和渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），當魔術手以新人身份加入湖人時，渣巴已32歲，也是聯盟公認的Mr. Basketball，結果兩人合作無間，之後聯手為湖人贏得五座總冠軍。雖然LBJ已快將36歲，但以他的狀態和勤奮，要再保持高水準多1、2季，不是問題；而AD在LBJ的正面影響下，也遠比之前硬淨和耐戰，雖然表現領導能力的機會不多，但只是27歲，以長人來說，仍有極大成長空間。始終對湖人來說，他們一向是巨人之城，由米根（George Mikan）起、之後無論是渣巴或奧尼爾，都是一代巨人，這支大旗由AD揮舞，最為適合。

今次的總決賽，幾乎無人預計熱火可以取勝，在經歷令人心碎的第一戰後，不止輸波，更要折將，在積傑錫、艾迪巴約和占美畢拿先後受傷下，整支熱火如斷半臂，可是在JB帶領下，就算是新人如希路或鄧肯羅賓遜，或是老將如伊古達拉（Andre Iguodala），甚至是被睇死的奧利尼克（Kelly Olynyk）和紐寧，幾乎每人都付出所有，去阻止湖人奪冠。

第五戰是球迷改變的一戰，穿上Black Mamba球衣的湖人，以預告勝利的姿態出戰，卻被打了47分鐘12秒的JB硬是擋在面前，最後熱火如湘北對山王般勝出；在那一戰後，就算是湖人球迷，不少都暗暗支持了熱火，可惜他們也真的如擊敗山王後的湘北一樣，元氣大傷，未能再贏下去。熱火今仗說得上是燃燒殆盡，可是已贏得了世人的尊敬，數今季贏得最多球迷歡心的球星，肯定是占美畢拿；他以身作則的打法，無懼LBJ的攻防表現，最重要是從不為球隊落敗找藉口，只是默默地去尋求勝利。若說第三戰是湖人有點鬆懈，那第5戰在LBJ付出100%下，仍能打敗對手，JB可說是當今聯盟中，唯一可以正面挑戰「大帝」而不落下風的一位。

無論你是否LBJ fans，也不得不對這位傳奇球星，致以最大的敬意，正如在賽後所說，他對球隊及隊友最大的貢獻，就是竭盡全力保持狀態，在有需要時挺身而出；沒有他的帶領，湖人不可能如此團結，畢竟如朗度或懷特侯活等，之前都麻煩多多。「大帝」以這座總冠軍及總決賽MVP，證明自己仍是聯盟第一人。也要讚禾高的戰術和領軍，我一直指他是守優於攻的教練，而在這大三分時代，他將一班不算穩定的射手，變成防守利器，加上AD全面的防守能力，以防守風格贏得冠軍。

來季的NBA，必定會更加精采，勇士可望滿血回歸，網隊的雙星也首次登場，加上塞爾特人、公鹿和快艇捲土重來，熱火和金塊補強再戰，比贏冠軍更難的，就是贏兩次冠軍，下季湖人仍然是大熱門，但挑戰肯定比今季更大。

文：仙道彬