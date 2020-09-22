花劍港將｜張家朗 蔡俊彥都係世界級 小倫睇好兩師弟未來躋身頭三名

香港暫時鎖定了30張東京奧運入場券，其中五張來自劍擊，男花佔去四席，女重江旻憓有一席，香港劍總已就各人的世界排名，定出蔡俊彥（世界排名12）、張家朗（世界排名14）及張小倫（世界排名57）將代表香港出戰明年東奧劍擊個人賽及團體賽，對於兩位九七年生的「小師弟」，張小倫大讚各有特色，睇好二人未來將躋身世界頭三位。

兩位「小師弟」都是左拗劍手，同在小學四年級開始學劍， 同樣是亞青冠軍，大四個月、現23歲的家朗，早就定下走劍擊路，在林大輝中學讀完中四後就做全職劍手，所以成績出得很早，19歲已是里約奧運代表、亞洲冠軍，去年世界排名更升至個人新高的第五位；十月才23 歲的俊彥，是港大會計系學生，雖然學、劍兩兼顧，但仍能於2014年奪南京青奧個人賽銀牌,其後為DSE 停了劍擊一年多，升讀港大後仍心繫劍擊，2018年全職劍擊，將港大學業撻長去讀，成果慢慢顯著，包括去年上海大獎賽奪銅，同年的世錦賽爆冷殺入八強，當時世界排名升至新高的16位；今年三月中國際劍聯因疫情暫停比賽及凍結排名，俊彥及家朗分列世界排名第12及第14位。

張小倫從2005年轉全職，曾經歷五代人，他表示，以這兩位「世界級」師弟最標青；在小倫眼中，蔡俊彥是個「寸小孩」，他說：「好記得蔡俊彥讀喇沙小學三年級，當是我是該教兼職教練，有一次他頸上掛住一對足球鞋，然後同我講：『點呀阿Sir，我今日要去踢波，唔打劍。』他真的好寸、好有性格，令他思維較特別，對打劍是好事。」小倫力讚俊彥「唔認輸」的心態以及善長分析對手的能力，令他近年進步神促。

身高1米93的家朗，在小倫印象中是一個「靜小孩」，還記得自己曾頒獎給小時候的家朗，他說：「家朗由細到大都好怕醜，打劍時好冷靜、好專注、有耐性，加上身體條件好好，手長腳長，體能好。」東奧團體可以出四人，小倫預計「第四人」的人選會是楊子加、吳諾弘、陳建雄之間的競爭。

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