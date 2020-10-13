湖人封王｜占美畢拿自強不息 失冠一日後即返健身室訓練

熱火昨日在總決賽以場數2:4不敵湖人失落總冠軍後，球星占美畢拿（Jimmy Butler）翌日就出現在健身室訓練，心態上的調整比起部份超級球星還要好。他自強不息的表現，就得到對手湖人的一代名將加素（Pau Gasol）讚好，後者更把畢拿當作是弟弟，為他寫了一段窩心的鼓勵說話。

總決賽G5奮戰47分鐘的「鐵人」畢拿，昨日打第六戰即現疲態，明顯是身體未有充足時間回復所致。雖然熱火最終不敵湖人，但平常心面對的畢拿，賽後就向記者表示，隊友在輸球後已經急不及待想要回去操練。結果他在失冠翌日，便在個人IG Story貼出自己在健身室訓練的照片，獲得球迷大讚他自強不息。總決賽交出強悍表現的畢拿，場均獲得26.2分、8.3籃板和9.8籃板，命中率高達55.2%，罰球準繩度亦有88.7%，就連湖人名將加素都不禁讚好。

他在個人Twitter讚揚畢拿，更寫下窩心的鼓勵說話：「我希望花些時間表達我對占美畢拿的驕傲和自豪，你是世上其中一位最出色的球員，更是位偉大的領袖！恭喜你和熱火打出了一個優秀的球季，愛你，小兄弟！」至於今季總決賽打出名堂的20歲年輕射手希路（Tyler Herro），把個人IG頭像換上黑白色濾鏡，也上載了一張自己穿着運動裝的照片，似乎跟隨畢拿一同去健身訓練。

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