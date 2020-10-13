歐國聯｜修夫基準備出哈利卡尼正選鬥丹麥 摩連奴勢必又激親

英格蘭領隊修夫基或會再得罪熱刺主帥摩連奴，皆因他準備在周三對丹麥的歐國聯賽事，讓效力該隊的射手哈利卡尼擔正。

摩連奴在英格蘭今輪國際賽徵召哈利卡尼後，曾發晦氣指責修夫基不應讓這位國家隊隊長不斷在一些意義不大的國際賽中上陣，結果修夫基也在上周記招中反擊對方，指他們會作適當考量，反而叫摩佬不要在季尾用殘卡尼，以導致對方無法以最好狀態迎接明夏歐國盃。

27歲的卡尼未有在上周四友賽威爾斯披甲，而剛踢完周日以2:1力挫比利時的歐國聯賽事，也只在66分鐘時才後備入替卡維特利雲，但修夫基準備在對丹麥一戰，派遣他正選出賽。

「嗯，我們一直在與醫療團隊溝通，而這（卡尼上陣）會是可行的。」這位英軍領隊進一步解釋：「卡尼上周三有操練，看起來對於自己的情況不太開心。我們就和醫療團隊研究了，沒有讓他在對威爾斯的友賽上陣，但也發現那肯定只是肌肉勞損，而不是受傷，所以只要他顯示出信心，給多一點力，他就可以替我們作賽，加上對比利時賽後也沒有大問題，他可以在周三正選。」

周日英超會與韋斯咸上演倫敦打吡的熱刺，對卡尼的倚賴相信眾人皆知。他上季踢了29場聯賽，缺陣9場，而在這些缺陣的比賽，球隊只得3勝且僅入12球。至於他今季領熱刺踢了4輪賽事，已貢獻3入球6助攻，可見其重要性。

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