港超聯｜富力勢退賽 貝鈞奇：難防同類事件再發生

足總籌備新一季港超聯24日展開之際，周一傳出富力退賽的消息，部份球員更已尋找其他球會冀能落班。足總主席貝鈞奇今日表示，尚未收到富力通知退賽，並指難以制定政策防止同類事件再發生。

富力出戰港超聯四個球季，近兩季投資共一億港元，卻未能贏到任何錦標。周日港超聯煞科後，周一傳出富力通知部份球員可另覓東家，富力勢退賽。貝鈞奇今日接受查詢時指，至今沒有收到富力正式退賽通知，並重提復賽前的操練風波，「復賽前富力對操練場地有點不滿，並揚言退賽。當時已解釋過，並沒有針對富力，足總盡量配合各球隊。」貝鈞奇指，當時向政府爭取開放將軍澳寶翠公園球場予富力使用，但因足球場旁邊網球場已開放，故政府拒絕，故富力最初被安排到九龍灣公園。

疫情未止，足總爭取在24日展開新季賽事，貝鈞奇指政府目前沒有阻止，他說：「總不能無了期停擺，球場已開放予公眾，甲乙丙組及女子聯賽也準備開始。」距目標球季展開之日不足兩周，若富力此刻退賽影響甚大，過往更曾有香雪製藥在季中退賽，貝鈞奇指，難以定下規例防止類似事件，他說：「就算定下罰則，取消該會會籍，球隊都退賽了，不會介意。」他又表示，若富力退賽，損失最大的是球員及教練。

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