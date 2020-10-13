召妓球星系列｜朗尼列貝利喜好大不同 大哨遇人妖最不幸

賓特拿大爆球星多有召妓經驗，也比較傾向召妓多過在網上或街上結識不知名女子，以防事後「一身蟻」。不過，球壇仍有不少因召妓出事的例子，以下就數那些球圈人士因召妓而引起的轟動球壇風波，當中還有領隊。

列貝利

召妓風波經歷：列貝利於2010年曾陷嫖雛妓風波，高禾、賓施馬和賓艾化亦涉及事件中，但他堅稱自己不知對方未成年，最後也未有被落案控告。不過，這位法國球星5年後又涉嫌犯同樣罪行，在網上一被調查的賣淫網站豪花1.5萬歐元（約14萬港元）請朋友召妓，怎料當中又有未成年少年，但最終他一樣逃過被控告。

朗尼

召妓風波經歷：朗尼早在2004年年少方剛時已被踢爆召妓，他及後也承認對方是一名50多歲的老女士，而且後來還試過與其他妓女大玩「一王二后」。近年，3P主角其中一名妓女還大爆朗尼怕事情「穿煲」被懷孕中的老婆高蓮得知，在酒店浴室內流下男兒淚，為召妓感內疚。

朗拿度

召妓風波經歷：生性風流的「大哨」朗拿度，在夜店狂歡後帶同3名妓女上房，豈料後來發現這3名妓女原來是人妖。朗拿度本來希望用錢擺平事件，怎料反被勒索，事情鬧上警局，後來其中一位妓女因愛滋病離世，令「大哨」一度陷入中招疑雲。

格蘭

召妓風波經歷：前車路士領隊格蘭09年執教樸茨茅夫時，於英格蘭南部地區享受泰式按摩被記者發現，當時他還穿上球隊的訓練球衣。由於警方當時正嘗試搗破一賣淫集團，因此格蘭還被邀往警局盤問，希望他可供出證據據確認有人賣淫。

基爾獲加

召妓風波經歷：因被懷有其骨肉的小三踢爆，基爾獲加與女友分居，怎料在武漢肺炎疫情期間寂寞難耐，與友人一同召妓大玩「4P」派對；其後被兩名妓女公開其身份，還有相片為證，水洗都難清。

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