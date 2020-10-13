湖人封王｜瘋狂慶祝變警民衝突 洛杉磯近80人被捕 8警員受傷

湖人於周日NBA季後賽總決賽G6擊敗熱火後，事隔10年再封王，加上年初經歷了傳奇球星拜恩離世之痛，全市難免心情興奮大事慶祝。不過也許有人興奮過頭，慢慢由慶祝演變成衝突，洛杉磯警方周一證實有近80人因破壞及涉嫌打鬥被捕，並有8名警員在衝突中受傷。

據悉周一有1,000多名球迷聚集在湖人主場史達普斯中心，洛杉磯警方的聲明中指，這些球迷向警方投擲玻璃樽及石頭等硬物，甚至破壞，而當警方開始將慶祝列為非法集會時，仍只有少數人願意聽從而離開，因此決定驅趕慶祝人士，結果遇到球迷暴力對抗，甚至有人襲擊警員。

當局還指有超過30座建築物遭到破壞，根據現場的拍攝片段，警方身穿防暴裝備走入人群中，放催淚彈以及橡膠子彈射擊滋事者，而這班球迷也不甘示弱繼續向警方投擲硬物，甚至有人破壞警車。

根據美國當地因武漢肺炎而設的限聚令，當局已呼籲人群不要因湖人奪冠而前往史達普斯中心外聚集，惟仍無法阻礙熱情的球迷上街瘋狂慶祝，最後也演變成衝突。

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