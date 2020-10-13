C朗中招│法國新星上場同C朗交換波衫 仲話要「原汁原味」唔會洗

葡萄牙前鋒基斯坦奴朗拿度周二宣佈確診武漢肺炎，除了一眾葡萄牙隊友可能受感染外，剛與葡萄牙進行比賽的法國隊亦有機會受影響，當中17歲的法國中場卡馬雲加賽後就與C朗交換球衣，未知他得知C朗確診後，亦會否保留這件球衣。

上仗葡萄牙對法國的歐國聯賽事中，C朗和基利安麥巴比兩大球星賽前賽後亦有交談和接觸，而上仗未有落場的17歲法國小將卡馬雲加賽後更成功和這位葡萄牙前鋒交換球衣。

得到偶像C朗的球衣後，這位雷恩中場表現得非常興奮，賽後更在社交媒體中拍住C朗的球衣，更寫上我不會清洗這件球衣，表示希望可以原汁原味地保留。不過，如今C朗確診武肺，未知這位17歲的小將會改變決定。

這位17歲小將是法國隊的明日之星，上月因為保羅普巴確診武漢肺炎而首次入選法國一隊，今月對烏克蘭時更攻入國家隊的處子球。有指這位中場得到皇家馬德里和曼聯等球會關注，更有傳曼聯希望買他去取代普巴。

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