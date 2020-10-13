英超｜文尼艾簡達拿克服武肺復操 默郡打吡有得出

利物浦兩名早前感染武漢肺炎病毒的球星沙迪奧文尼與堤亞高艾簡達拿，周一齊齊返回米活特訓練基地復操，可望於周六的默郡打吡中候命。

經過10多日的隔離以及在病毒測試中回復陰性後，文尼和艾簡達拿都已回到米活特操練，為周末作客愛華頓備戰。兩人早前都確診武肺，由拜仁慕尼黑新加盟的艾簡達拿已缺席了對阿仙奴及阿士東維拉兩場比賽，而且目前只得1場英超作賽的體驗，就是上月20日作客2:0擊敗車路士一仗，以後備身份入替；至於文尼則缺席了2:7慘敗給維拉的比賽。

不過，紅軍就算迎來以上兩將復出，剛在兩天前又收到中場拿比基達確診的消息。這位幾內亞國腳在返回國家隊報到時，被驗出與其他4名國家隊成員一同在病毒測試中呈陽性，現時要等待球會方面的病毒檢測結果，假如仍然呈陽性，便將會接受另一星期的隔離，除了缺戰默郡打吡，也難在下周中對阿積士的首場歐聯分組賽中上陣。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！