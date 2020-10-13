英超｜傳曼聯將炒蘇B 普捷天奴成「魔」在即

據英國傳媒報道，曼聯將決定解僱領隊蘇斯克查，並由普捷天奴接任。有指是因為早前中場保羅普巴公開表示加盟皇家馬德里的言論令紅魔高層決定解僱蘇B。

曼聯雖然上季最後以第三名完成球季，但今季開季三場表現欠佳，僅得一勝兩負外，國際賽期前的聯賽更在主場被熱刺大炒1:6。賽後蘇B被炒的言論已經越炒越熱，更有傳出曼聯行政總裁活華特已經向蘇B發出最後通諜，假如短期內球隊成績未有改善，蘇B就會被炒，更指活華特已經開始聯絡前熱刺領隊普捷天奴為接任人選。

另外，普巴在代表法國隊期間，曾毫不避諱公開地表示加盟皇馬是自己的夢想，有指曼聯高層認為蘇斯克查在更衣室已經失去權威，才會讓一名曼聯球員公開表示希望加盟其他球隊的言論，令他們決定解僱蘇斯克查，而普巴在曼聯的前途同樣是未知之數。

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