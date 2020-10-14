平頭裝‧今日體片｜被基奧特摸頭麥巴比黑面 事後即梳番好BUZZ CUT

周日嘅歐國聯，法國同葡萄牙賽和0:0，不過當中麥巴比就應該好滿足啦，皆因佢就同偶像基斯坦奴朗拿度(C朗)同場比試。之但係賽後，佢就似乎有啲唔happy喎。

因為有短片見到，賽後返到更衣室嘅時候，麥巴比同隊友坐咗喺度休息。之後返到嚟嘅基奧特，慣性咁同各個隊友握手，不過佢對住麥巴比就好似熱情咗啲，握完手後仲捽麥巴比個頭，搞到佢秒速變面。之後仲畀人影到佢特登要梳番好個BUZZ CUT頭。如果換着嗰個係佢偶像C朗，唔知麥巴比又會唔會黑面呢？

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